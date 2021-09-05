الدفاع التركية: تحييد 1865 إرهابيا منذ مطلع 2021

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 1865 إرهابيا منذ مطلع العام الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان أن قواتها نفذت 22 عملية داخل وخارج البلاد خلال شهر واحد.

وأكدت تحييد 18 ألفا و455 إرهابيا منذ 24 يوليو/ تموز 2015، بينهم 1865 إرهابيا تم تحييدهم منذ مطلع العام 2021

وأفاد البيان بتحييد 244 إرهابيا في عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" شمالي العراق حتى اليوم.

وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، أطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"الصاعقة" بشكل متزامن ضد إرهابيي "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق.

وعن جهود منع الهجرة غير الشرعية، قالت الوزارة في بيانها إن قواتها ضبطت 13 ألفا و769 شخصا حاولوا دخول البلاد بشكل غير قانوني خلال آخر شهر.

وأضاف البيان أنه بفضل تدابير القوات التركية تم منع 25 ألفا و186 شخصا من دخول البلاد بطريقة غير قانونية.

وبشأن انتهاكات اليونان في بحر إيجة، شدد البيان أن اليونان اخترقت المجال الجوي التركي 206 مرات، ومياهها الإقليمية 27، إضافة إلى 95 تحرشا بطائرات تركية، كما انتهكت سفنها جزرا غير عسكرية ببحر إيجة 790 مرة، منذ مطلع 2021.

وأكد أن محاولات اليونان إظهار الوجود العسكري التركي كقوة احتلال في جزيرة قبرص، لم يطمس مجازر القبارصة الروم في الجزيرة (بحق الأتراك)، مشددا أن تلك المحاولات غير المجدية لن تعود بالفائدة لليونان والقبارصة الروم وداعميهم.