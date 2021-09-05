تركيا تعزي مصر بالحادث المروري الذي أودى بحياة 12 شخصا شرقي البلاد

أعربت وزارة الخارجية التركية، الأحد، عن تعازيها لمصر في مصرع 12 شخصا جراء حادث سير شرقي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان "علمنا ببالغ الحزن نبأ وفاة وإصابة العديد جراء انقلاب حافلة اليوم كانت متجهة من مدينة شرم الشيخ إلى القاهرة في مصر".

وأضافت "نسأل من الله أن يتغمد برحمته من فقدوا أرواحهم في الحادث، والشفاء العاجل للمصابين، ونقدم تعازينا إلى مصر".

والأحد، لقي 12 شخصا حتفهم بينهم أطفال، وأصيب 34، إثر انقلاب حافلة بطريق سريع شرقي مصر.

جاء ذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء المصرية (أ ش أ) ليل السبت- الأحد، نقلا عن مصدر مسؤول بمرفق الإسعاف (حكومي) لم تسمه.

وقال المصدر إن "عدد وفيات حادث انقلاب حافلة ركاب بطريق القاهرة- السويس ارتفع إلى 12 بينهم أطفال بينما أصيب 34 شخصا".