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أردوغان: سنرفع دخلنا القومي إلى تريليون دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 06.09.2021 21:31
أردوغان: سنرفع دخلنا القومي إلى تريليون دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تهدف إلى رفع الدخل القومي الإجمالي إلى أكثر من 800 مليار دولار خلال العام الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الإثنين، عقب اجتماع للحكومة، في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "سنرفع دخلنا القومي هذا العام إلى أكثر من 800 مليار دولار، وإلى مستوى تريليون دولار بنهاية فترة البرنامج الاقتصادي متوسط المدى".

وأضاف أن احتياطي البنك المركزي التركي تجاوز 118 مليار دولار اعتبارا من 27 أغسطس/آب الماضي.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده تسعى لخفض عجز الميزانية للعام الجاري، إلى 3.5 في المئة.

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