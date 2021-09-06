استمرار جهود تنظيف تسرب النفط السوري على سواحل ولاية هطاي

تستمر في ولاية هطاي التركية جهود تنظيف آثار التسرب النفطي القادم من سوريا، الذي وصل قبالة سواحل منطقة "صامان داغ"، والمناطق القريبة منها.

وأفاد بيان لبلدية هطاي أن سفينة "سيد أونباشي" تواصل أعمال التنظيف البحري قبالة سواحل "صامان داغ"، عقب ظهور آثار للتلوث النفطي على طول الساحل.

والثلاثاء، قال رئيس وزراء قبرص التركية أرسان سنار، إن الجزء الشمالي من البحر المتوسط، واجه تلوثا بيئيا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، بسبب تسرب 15 ألف طن نفط من محطة كهرباء بانياس السورية.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، شهدت محطة للطاقة الكهربائية في بانياس المطلة على البحر المتوسط، تسربا للنفط قبل أيام.