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استمرار جهود تنظيف تسرب النفط السوري على سواحل ولاية هطاي

وكالة الأناضول للأنباء
إٍسطنبول
نشر في 06.09.2021 13:12
صورة لمجموعة من صهاريج تخزين النفط في محطة توليد الكهرباء في بانياس على البحر الأبيض المتوسط، سوريا، 28 أغسطس 2021 Maxar Technologies صورة لمجموعة من صهاريج تخزين النفط في محطة توليد الكهرباء في بانياس على البحر الأبيض المتوسط، سوريا، 28 أغسطس 2021 (Maxar Technologies)

تستمر في ولاية هطاي التركية جهود تنظيف آثار التسرب النفطي القادم من سوريا، الذي وصل قبالة سواحل منطقة "صامان داغ"، والمناطق القريبة منها.

وأفاد بيان لبلدية هطاي أن سفينة "سيد أونباشي" تواصل أعمال التنظيف البحري قبالة سواحل "صامان داغ"، عقب ظهور آثار للتلوث النفطي على طول الساحل.

والثلاثاء، قال رئيس وزراء قبرص التركية أرسان سنار، إن الجزء الشمالي من البحر المتوسط، واجه تلوثا بيئيا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، بسبب تسرب 15 ألف طن نفط من محطة كهرباء بانياس السورية.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، شهدت محطة للطاقة الكهربائية في بانياس المطلة على البحر المتوسط، تسربا للنفط قبل أيام.

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