وزير الصحة يعلن رصد حالتين من متحور كورونا الجديد "مو"

تم رصد حالتين من متحور السلالة الجديدة لفيروس كورونا، "مو" في تركيا، وفق ما أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة.

وأوضح قوجة في تصريح للصحفيين بعد اجتماع للحكومة التركية، أنه لن يتم اتخاذ تدابير وقائية إضافية في الوقت الحالي.

وتابع قائلا: "حاليا لا نفكر في اتخاذ تدابير إضافية، لأننا لم نرصد حتى الأن سوى حالتين فقط من متحور مو".

وأضاف أن 90 بالمئة من الإصابات الحالية في تركيا، هي من متحور دلتا ودلتا بلاس.

وأشار إلى أن الإصابات ستتراجع مع ازدياد نسبة التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا.

ونهاية أغسطس/ آب الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية وجود متحور جديد لكورونا أطلقت عليه التصنيف العلمي "B.1.621" (مو).

ورجحت المنظمة إمكانية مقاومة المتحور "مو" للقاحات، لما سيحدثه من تشوهات من شأنها تعزيز قدرته على مقاومة اللقاحات المعروفة ضد فيروس كورونا.

ونوهت الصحة العالمية إلى ضرورة إجراء دراسات إضافية لفهم طبيعة هذا المتحور النادر حاليا، قبل تسارع رقعة انتشاره.

يشار أن هناك متحور أحدث من "مو" رصد في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي، وتقوم السلطات الصحية بـ"تعقبه".