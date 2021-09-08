تركيا.. تسجيل 262 وفاة جراء فيروس كورونا

سجلت تركيا، الأربعاء، 262 وفاة جراء فيروس كورونا خلال آخر أربع وعشرين ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع "covid19.saglik.gov.tr"، سجلت الوزارة أيضا 23 ألفا و914 إصابة بالفيروس.

فيما بلغ عدد المتعافين من كورونا 30 ألفا و103 أشخاص.

جاء ذلك إثر إجراء 308 آلاف و437 اختبارا للكشف عن الفيروس في عموم البلاد.

وارتفعت عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا إلى 99 مليونا و582 ألفا و607 جرعات.

وفي تعليقه على البيانات، أشار وزير الصحة فخر الدين قوجة، إلى ضرورة الالتزام بالتدابير وتلقي اللقاح للسيطرة على الإصابات وتقليل الوفيات جراء الفيروس.