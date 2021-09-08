سفير تركيا بالخرطوم: تركيا مستعدة لتبادل خبراتها في مجال تربية الحيوانات مع السودان

قال السفير التركي لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو، الأربعاء، إن التعاون الذي بدأ مع السودان في مجال الثروة الحيوانية سيستمر وسيزداد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الثروة الحيوانية السوداني حافظ إبراهيم عبد النبي، عقب اجتماعهما في مقر الوزارة بالخرطوم.

وتطرق نذير أوغلو، إلى زيارة الوزير عبد النبي، إلى تركيا بين 25-29 أغسطس/آب الماضي، معربا عن سعادتهم بتلك الزيارة.

وأكد أن تركيا مستعدة لتبادل خبراتها في مجال تربية الحيوانات مع السودان.

وقال السفير :"السودان بحاجة إلى قصص نجاح. سنكتب هذه القصص معًا".

وأعلن أن وفدا فنيا تركيا سيصل إلى السودان في الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضح نذير أوغلو أن الوفد سيناقش مواضيع الدعم الفني لمعايير النظافة للمسالخ في السودان، وتوفير اللقاحات للوقاية من الأمراض الحيوانية، وإنشاء برامج مكافحة معتمدة على المستوى الوطني.

من جهته، وصف الوزير عبد النبي، زيارته التي استهدفت الاستفادة من تجربة تركيا في مجال تربية الحيوانات، بـ"الناجحة".

وقال عبد النبي: "سننشئ 4 مسالخ جديدة في ولايات شمال كردفان وجنوب دارفور والبحر الأحمر والخرطوم في مراكز الإنتاج الحيواني بالسودان، مع شركة جانتاك (التركية) التي أنشأت أكبر مسلخ في إفريقيا ".

كما صرح بأن تركيا ستتبرع باللقاحات الواقية من الأمراض الحيوانية للسودان.

وأوضح عبد النبي أن الطلاب السودانيين سيحصلون على منح دراسية في مجال تربية الحيوانات.

وأشار إلى أنهما اتفقا أيضًا على تطوير مركز التلقيح الاصطناعي في مدينة المناقل بولاية الجزيرة (وسط) الذي أنشأته الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، وفتح مراكز جديدة.

كما أكد على ضرورة التعاون في مجالات تربية النحل والثروة السمكية والدواجن.

وأضاف أنه التقى برجال أعمال أتراك للاستثمار في الثروة الحيوانية والمسالخ ومراكز الحجر الصحي وإنتاج الأعلاف في السودان.