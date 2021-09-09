تركيا: وصلنا لمرحلة التقدم للموافقة على استخدام لقاح كورونا المحلي

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن بلاده وصلت إلى المرحلة التي يمكنها التقدم للحصول على موافقة للاستخدام الطارئ للقاح "توركوفاك" المحلي ضد كورونا.

وأضاف قوجة في مؤتمر صحفي عقده الخميس في العاصمة أنقرة قائلًا: "إذا حصلنا على الموافقة، فسنبدأ في الإنتاج بكميات كبيرة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل".

وفي 27 أغسطس/آب الماضي، بدأت جامعة "أرجييس" التركية بولاية قيصري (وسط)، اختبارات المرحلة الثالثة للقاحها "توركوفاك" على المتطوعين.

وطورت جامعة "أرجييس" لقاح "توركوفاك" المحلي بالتعاون مع رئاسة المعاهد الصحية التركية التابعة لوزارة الصحة.

وعلى صعيد آخر، بين قوجة أن عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا تجاوزت 100 مليون جرعة في عموم البلاد، واصفا ذلك بـ"النجاح الكبير".

من جهتها، أوضحت وزارة الصحة التركية، على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي عمليات التطعيم بلغ 100 مليون و288 ألف جرعة، حتى مساء الخميس.

وذكر قوجة أن ما يقرب من 90 بالمئة من الإصابات النشطة سجلت بين أشخاص لم يتلقوا اللقاح إطلاقا أو لم يكتمل تطعيمهم.

وأعلن الوزير رصد حالتين من متحور "مو" السلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى شخصين غير ملقحين في إسطنبول.

ونهاية أغسطس/ آب الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية وجود متحور جديد لكورونا أطلقت عليه التصنيف العلمي "B.1.621" (مو).