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الجيش التركي يضبط 9 عناصر من "غولن" غربي البلاد

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 10.09.2021 15:24
الجيش التركي يضبط 9 عناصر من غولن غربي البلاد

أوقفت القوات التركية في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، الجمعة، 11 شخصا بينهم 9 ينتمون إلى تنظيم "غولن" الإرهابي، أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن قوات حرس الحدود في أدرنة قبضت على 11 شخصا، كانوا يحاولون الهروب إلى اليونان بطرق غير قانونية.

وعند التحري عن هويات المقبوض عليهم، تبين لقوات حرس الحدود أن 9 منهم ينتمون لتنظيم "غولن" الإرهابي.

وفي 15 يوليو/ تموز 2016، شهدت تركيا محاولة انقلاب فاشلة نفذتها مجموعة محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن"، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة أجبرت الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن.

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