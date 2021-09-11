الجيش التركي والأذربيجاني يختتمان مناورات عسكرية في "قره باغ"

اختتمت وحدات المهام الخاصة في الجيشين التركي والأذربيجاني، السبت، مناورات عسكرية في مدينة "لاتشين" الواقعة في إقليم "قره باغ" المحرر.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، إن وحدات المهام الخاصة من كلا البلدين أتمت اليوم مناوراتها العسكرية المشتركة، التي كانت قد انطلقت في 6 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأضافت أن الوحدات نفذت في إطار المناورات تدريبات متنوعة مثل أساليب الاستكشاف ونصب الكمائن في المناطق الوعرة، والتسلل، وتحديد المجموعات التخريبية والقضاء عليها.

وأكدت على أن الفرق التركية والأذربيجانية أنجزت المهام الموكلة إليها باحترافية عالية.

وفي 27 سبتمبر 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.