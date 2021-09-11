تركيا تواصل تنظيف سواحل هطاي من آثار النفط السوري

تواصل تركيا جهودها لتنظيف آثار التسرب النفطي القادم من سوريا، قبالة سواحل قضاء "صامان داغ"، بولاية هطاي جنوبي البلاد.

وبحسب مراسل الأناضول، يعمل فريق تابع لإدارة حماية البيئة في بلدية هطاي، السبت، لتنظيف الشاطئ الرملي على طول الشريط الساحلي لقضاء "صامان داغ" الذي ظهرت فيه آثار التلوث.

وأسفرت جهود التنظيف عن تضاؤل كبير في حجم التلوث الناجم عن التسرب النفطي على الساحل.

كما تواصل آلات أخرى أعمال المسح، بحثاً عن آثار التسرب النفطي.

والأسبوع الماضي دفع تسرب نفطي قادم من سوريا كلا من تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية لاتخاذ تدابير درءا لوصول التلوث إلى سواحلهما.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، فإن محطة للطاقة الكهربائية في بانياس المطلة على البحر المتوسط، شهدت تسربا للنفط مؤخرا.