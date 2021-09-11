قوات خاصة من تركيا وباكستان وأذربيجان تشارك في مناورات "الأشقاء الثلاثة"

تستعد قوات خاصة من تركيا وباكستان وأذربيجان إجراء مناورات "الأشقاء الثلاثة 2021" العسكرية المشتركة في العاصمة باكو.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية السبت، أن المناورات المشتركة التي أطلق عليها اسم " الأشقاء الثلاثة 2021" ستبدأ غدا الأحد.

وأضاف البيان أن المناورات المشتركة تعتبر الأولى من نوعها لقوات خاصة من البلدان الثلاثة.

وأكد البيان أن الغرض الرئيسي من المناورات هو تحسين تفاعل القوات الخاصة للبلدان الصديقة والشريكة أثناء العمليات القتالية، والتحضير للعمليات في السلم وأوقات الحرب، وتبادل المعلومات والخبرات.

وأشار البيان إلى أن المناورات ستستمر حتى 20 أيلول/ سبتمبر الجاري.