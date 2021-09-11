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هطاي التركية.. متحف الفنون اليدوية يأخذ زواره برحلة تاريخية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 11.09.2021 13:32
هطاي التركية.. متحف الفنون اليدوية يأخذ زواره برحلة تاريخية

يضم متحف الفنون اليدوية في ولاية هطاي التركية (جنوب) العديد من منتجات وألات الحرف اليدوية القديمة في الولاية التي احتضنت العديد من الحضارات على مر التاريخ.

ويقدم المتحف لزواره العديد من الحرف اليدوية المنسية من الفسيفساء إلى حياكة القش، ونسج الحرير والنقش على الخشب وغيرها.

وتعتبر هطاي "مهد الحضارات" ، حيث يوجد بها متحف هطاي للآثار الذي يعد من أكبر المتاحف الأثرية في العالم، ومتحف نجمي عصفور أوغلو للآثار ، ومتحف النباتات الطبية والعطرية ، ومتحف الزراعة، ومتحف المدينة، ومتحف الزيتون وزيته.

وأفتتح متحف الفنون اليدوية قبل 10 أشهر من قبل بلدية أنطاكيا، حيث استضاف ما يقرب من 9 آلاف شخص منذ افتتاحه ، وتتاح للزوار فرصة مشاهدة حوالي 800 قطعة فنية من الحرف اليدوية المنسية.

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