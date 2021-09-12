استشهاد جندي تركي في عملية "المخلب البرق" شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، استشهاد جندي وإصابة آخر خلال عملية "المخلب البرق" شمال العراق، ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وأضافت في بيان لها، أن اعتداءً إرهابياً استهدف قاعدة عسكرية للجيش التركي شمالي العراق، الأحد.

وأوضح البيان أن الاعتداء الإرهابي أسفر عن استشهاد جندي تركي وإصابة آخر.

وأكد أن القوات التركية ردّت على الفور على مصادر الاعتداء التي استهدفت القاعدة العسكرية.

وأعربت الوزارة عن حزنها البالغ لاستشهاد الجندي، ودعت بالرحمة له، متقدمة بالتعازي لذويه وللشعب التركي كافة، فيما تمنت الشفاء العاجل للجندي المصاب.

وأطلقت تركيا عمليتي "المخلب البرق" و"المخلب الصاعقة، في 23 أبريل/نيسان الماضي بشكل متزامن ضد إرهابيي "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق.