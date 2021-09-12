تركيا تتفق مع قرغيزيا لإجراء اختبارات المرحلة الثالثة من لقاحها ضد كورونا

أعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، عن اتفاق بلاده مع قرغيزيا لإجراء اختبارات المرحلة الثالثة من اللقاح المحلي المضاد لفيروس كورونا "تركوفاك" في قرغيزيا.

وأوضح أوقطاي في حديثه لوكالة الأناضول الأحد، بعد عودته من زيارة قرغيزيا، أنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس القرغيزي صدر جباروف على تنفيذ اختبارات المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح المحلي المضاد لكورونا "تركوفاك" في بلاده.

وأشار إلى عقده اجتماعات مكثفة مع جباروف خلال زيارته، مضيفا "نبذل جهودا متواصلة لتقديم لقاحنا المحلي لخدمة البشرية جمعاء وليس فقط شعبنا".

ولفت إلى أن المفاوضات مستمرة مع العديد من الدول، وخاصة باكستان وأذربيجان والأرجنتين وكولومبيا وبولندا، بشأن إجراء اختبارات المرحلة الثالثة.

وأكد أنه من خلال هذه الاختبارات يتم تنفيذ خطوات مهمة بهدف جعل اللقاح المحلي لقاحا معترفا دوليا ويستخدم في جميع أنحاء العالم.

وبدأت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، فيما تم التطعيم بأول جرعة ضمن المرحلة الثانية في 10 شباط/ فبراير العام الحالي دون ظهور أي أعراض جانبية على المتطوعين الذين تلقوا اللقاح.

كما بدأت تركيا في 25 أغسطس/آب الماضي، المرحلة الثالثة للجرعات الطوعية من لقاح تركوفاك، من خلال متطوعين في مستشفى ولاية قيصري الحكومي وسط البلاد.