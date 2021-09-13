الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز التعاون مع أنقرة حول الهجرة

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا، نيكولاس ماير- لاندروت، إن الاتحاد يرغب في تعزيز التعاون مع أنقرة، فيما يخص الهجرة وأمن الحدود.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، الاثنين، على هامش تفقده أعمال إنشاء الجدار الحدودي على الحدود التركية الإيرانية.

وأوضح أن تركيا والاتحاد الأوروبي، لديهما تاريخ طويل في التعاون بموضوع الهجرة وإدارة الحدود.

وشدد على مشاركتهم تركيا الرأي في مكافحة الهجرة غير النظامية.

وأعرب عن رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون مع أنقرة في ما يخص الهجرة وأمن الحدود، ومكافحة تهريب البشر والأسلحة والمخدرات.