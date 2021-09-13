تركيا.. تسجيل 231 وفاة جراء فيروس كورونا

سجلت تركيا، الإثنين، 231 وفاة جراء فيروس كورونا خلال آخر أربع وعشرين ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع "covid19.saglik.gov.tr"، سجلت الوزارة أيضا 24 ألفا و613 إصابة بالفيروس.

جاء ذلك إثر إجراء 319 ألفًا و110 اختبارات للكشف عن الفيروس في عموم البلاد.

وبلغ عدد المتعافين من كورونا 26 ألفا و52 أشخاص.

وارتفعت عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا إلى 102 مليونًا و431 ألفا و607.

وفي تعليقه على البيانات، أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، أن عدد المتلقين لجرعتي لقاح على الأقل بلغ 40 مليونًا و635 ألفًا و924 شخصًا.

وقال في تغريدة عبر تويتر إن المناعة الجماعية ستتحقق كلما ازداد معدل التطعيم في البلاد، داعيًا إلى الامتثال للتدابير.