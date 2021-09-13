خفر السواحل التركي ينقذ 86 طالب لجوء أرغمتهم اليونان على العودة

أنقذ خفر السواحل التركي، الإثنين، 86 طالب لجوء أرغمتهم السلطات اليونانية على العودة للمياه الإقليمية التركية.

وأفادت وكالة الأناضول، أن قيادة خفر السواحل التركي، تلقت بلاغا بوجود مجموعة طالبي لجوء على زورق مطاطي قبالة سواحل قضاء "ديكيلي" بولاية إزمير غربي البلاد.

وأشارت إلى أن 55 طالب لجوء كانوا في طريقهم إلى الجزر اليونانية، حيث دفعهم خفر السواحل اليوناني إلى المياه الإقليمية التركية.

وفي إزمير أيضا، أنقذ خفر السواحل 30 طالب لجوء على زورق مطاطي قبالة سواحل قضاء "قره بورنو".

ومن جهة أخرى، أنقذ خفر السواحل التركي في ولاية أيدن غربي البلاد، طالب لجوء في زورق مطاطي قبالة قضاء "قوش أداسي".

وعقب إنقاذ طالبي اللجوء تم نقلهم إلى مديرية إدارة الهجرة في الولايات المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.