أردوغان: هذه الأمة لن تنسى الصحفيين الذين كافحوا من أجل بلدهم وشعبهم

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتضحيات الصحفيين في سبيل الوطن والشعب.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في حفل توزيع "جوائز الأناضول للإعلام" في نسختها السادسة، الذي نظمته "جمعية الأناضول للناشرين"، الأربعاء.

وأكد أردوغان أن تركيا لم ولن تنسى من وصفهم بـ"جلادي الكرامة" الذين وقفوا إلى جانب الانقلابيين وأعمالهم غير الإنسانية.

وقال: "هذه الأمة لم ولن تنسى إطلاقا الصحفيين الذين كافحوا من أجل بلدهم وشعبهم وسمعة مهنتهم، عبر تحملهم كل أنواع المخاطر بما في ذلك (المخاطر التي تهدد) حريتهم وحياتهم".

وهنأ أردوغان الإعلاميين الحاصلين على جوائز، وترحم على من وافتهم المنية، وعلى رأسهم من فقدوا حياتهم أثناء تأدية مهامهم.

وأكد أن الصحافة الحرة والمسؤولة والوطنية، من أهم داعمي نضال الأمة للوصول إلى مستقبل مشرق.

وتوجه بالشكر إلى جميع الإعلاميين الذين يؤدون مهامهم في مختلف وسائل الإعلام.

وأضاف: "أتمنى التوفيق لكل أعضاء وسائل الإعلام، الذين أعتبرهم مدافعين عن الحقيقة والحق والقانون والحرية".

وبين أن الصحافة لها أهمية حيوية لتغذية الديمقراطية.