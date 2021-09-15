تركيا.. تسجيل 248 وفاة بفيروس كورونا

سجلت تركيا 248 وفاة جراء فيروس كورونا خلال آخر أربع وعشرين ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع"covid19.saglik.gov.tr"، الأربعاء، سجلت الوزارة أيضا 28 ألفا و224 إصابة بالفيروس.

جاء ذلك إثر إجراء 341 ألفا و4 اختبارات للكشف عن الفيروس في عموم البلاد.

وبلغ عدد المتعافين من كورونا 28 ألفا و536 شخصا.

وارتفعت عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا إلى 103 ملايين و526 ألفا و811 جرعة.

وعلى صعيد متصل، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، في تغريدة، إن نسبة متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا في جميع الولايات التركية تجاوزت 65 بالمئة.