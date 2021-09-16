القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

تركيا: توقيف 4 إرهابيين من "غولن" و"داعش" خلال محاولات تسلل

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 16.09.2021 18:54
تركيا: توقيف 4 إرهابيين من غولن وداعش خلال محاولات تسلل

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، القبض على 4 إرهابيين من تنظيمي "داعش" و"غولن" خلال محاولتهم الدخول والخروج من البلاد بطريقة غير قانونية.

وذكرت الوزارة في بيان أن قوات حرس الحدود ألقت القبض على 13 شخصا على الحدود مع سوريا واليونان خلال محاولات تسلل من وإلى البلاد.

وأضافت أن اثنين من الأشخاص الذين حاولوا التسلل إلى تركيا من الجانب السوري بطريقة غير قانونية، عضوان في تنظيم داعش الإرهابي.

وأكدت أن قوات حرس الحدود قبضت على أشخاص خلال محاولتهم الخروج بشكل غير قانوني من البلاد باتجاه الأراضي اليونانية، وتبين أن اثنين منهم ينتميان لتنظيم غولن الإرهابي.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كتابه "من الممكن إنشاء عالم...
مختارات