وزير البيئة التركي: أزمة المناخ عالمية وليس بمقدور دولة معالجتها بمفردها

قال وزير البيئة والتطوير العمراني التركي، مراد قوروم، الخميس، إن أزمة المناخ تعد قضية عالمية ودولية، وليس بمقدور دولة معالجتها بمفردها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به قوروم بعد مشاركته في العاصمة البلجيكية بروكسل في اجتماع حوار المناخ رفيع المستوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأكد أن تركيا بذلت جهودا مخلصة للتقليل من تبعات تغير المناخ.

وأوضح أنه ناقش مع المسؤولين الأوروبيين العديد من القضايا كاتفاقية باريس للمناخ، وهدف صافي الانبعاثات الصفرية، وما يجب من أجل عالم خال من الكربون.

وقال قوروم إن الاتحاد الأوروبي وتركيا سيشكلان هيئات لمناقشة جميع القضايا المتعلقة بالمناخ.

بدوره، قال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس، إن الاتحاد الأوروبي وتركيا سيتعاونان بشكل وثيق لمواجهة هذه القضية الوجودية (تغير المناخ).

وأوضح أن الجانبان التركي والأوروبي سينفذان خلال الأشهر المقبلة أنشطة لتحديد المجالات التي يمكنهم العمل فيها عن كثب بشأن المناخ والمشاكل التي يمكن إيجاد حلول مشتركة لها.

وأعلن أنه سيزور العاصمة التركية أنقرة مطلع العام المقبل، لمواصلة المحادثات رفيعة المستوى مع الجانب التركي بشأن تغير المناخ.

وقال "نواجه تهديدا مشتركا يهدد البشرية جمعاء، ولمواجهته يحتاج الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى العمل معا بشكل وثيق للغاية".