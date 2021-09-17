استشهاد جندي تركي متأثرا بإصابته شمالي العراق

استشهد جندي تركي، مساء الجمعة، متأثرا بإصابته جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة أفاشين، شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن جنديا أًصيب بجراح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة، الجمعة، في منطقة أفاشين، وكافة محاولات إنقاذه في المستشفى الذي أُسعف إليه، باءت بالفشل.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالرحمة للشهيد، متقدمة بالتعازي إلى عائلته وللقوات المسلحة التركية وعموم الشعب التركي.

من جانب آخر، نشر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عبر تويتر، رسالة تعزية في استشهاد الجندي، متقدما بالتعزية لذويه وللجيش وللشعب التركي.

وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة"، بشكل متزامن، ضد إرهابيي منظمة "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفاشين ـ باسيان"، شمالي العراق.

يذكر أن "بي كا كا"، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.