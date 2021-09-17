تشاوش أوغلو يبحث مع نظيره الفرنسي الوضع في أفغانستان

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، الوضع في أفغانستان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين، الجمعة، بحسب بيان صادر عن الخارجية التركية.

وأوضح البيان أن تشاوش أوغلو ولودريان، تناولا خلال الاتصال العلاقات الثنائية، وملفات إقليمية أبرزها أفغانستان.

وفي أغسطس/ آب الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان بالكامل تقريبا، بما فيها العاصمة كابل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت في 31 من الشهر ذاته.

وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت "طالبان" تشكيل حكومة تصريف أعمال مؤقتة من 33 عضوا.