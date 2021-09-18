تحييد 7 من إرهابيي "ي ب ك" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 7 من إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" حاولوا استهداف منطقة عملية "نبع السلام" شمال شرق سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، السبت، إن القوات المسلحة التركية تواصل كفاحها ضد الإرهاب والإرهابيين، بعزيمة كبيرة.

وأكد البيان أن "أبطال القوات الخاصة تمكنوا من تحييد 7 إرهابيين" من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" كانوا يستعدون لشن هجوم يستهدف منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وحرر الجيشان التركي والوطني السوري مدينتي رأس العين وتل أبيض من التنظيم ضمن عملية " نبع السلام" التي انطلقت في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وعلق الجيش التركي العملية في 17 أكتوبر 2019، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.