قوات كوماندوز تركية تحيد 10 إرهابيين في منطقة "نبع السلام"

حيّدت قوات الكوماندوز التركية 10 إرهابيين من منظمة "بي كا كا/ ي ب ك"، في منطقة عملية "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الأحد، إن عناصر المنظمة الإرهابية كانوا يستعدون لشن هجوم على "نبع السلام" من مناطقها الجنوبية.

وأضافت أن "أبطالنا من قوات الكوماندوز نفذوا عملية ناجحة أخرى جنوب منطقة نبع السلام، ما أسفر عن تحييد 10 إرهابيين من المنظمة".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات؛ لتطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.