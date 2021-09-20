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أردوغان يجري زيارة تفقدية لـ"البيت التركي" في نيويورك

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 20.09.2021 10:28
آخر تحديث في 20.09.2021 10:32
أردوغان يجري زيارة تفقدية لـالبيت التركي في نيويورك

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولة تفقدية في مبنى "البيت التركي" المزمع افتتاحه الاثنين في مدينة نيويورك الأمريكية.

واستمع أردوغان إلى معلومات حول المبنى الجديد من مسؤولي "البيت التركي"، الذي يعتزم افتتاحه رسميًا اليوم.

وليل الأحد/ الاثنين، وصل الرئيس إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع انعقادها في مدينة نيويورك.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمبنى "البيت التركي" متعدد الأغراض نحو 20 ألف متر مربع، وبطوابقه الـ35 يقف شاخصا مقابل مبنى الأمم المتحدة بارتفاع 171 مترا.

ويضم المبنى حاليا البعثة التركية الدائمة للأمم المتحدة والقنصلية العامة في نيويورك، بالإضافة إلى قاعات اجتماعات ومعارض، ومساكن ومرآب سيارات للموظفين.

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