تركيا وأذربيجان تطلقان مناورات عسكرية في "ناختشيفان"

أطلقت القوات المسلحة التركية والأذربيجانية، الإثنين، مناورات عسكرية مشتركة في جمهورية ناختشيفان ذاتية الحكم.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن قسما من الجنود الأتراك الذين سيشاركون في مناورات "الأخوة المتماسكة 2021" وصلوا إلى جمهورية ناختشيفان، دون أن يذكر البيان موعد انتهاء تلك المناورات.

وأضاف أنه تم استقبال الجنود بمراسم عند المعبر الحدودي لجمهورية ناختشيفان "سدرك" وفوق جسر "أوميت" على نهر آراز.

وخلال مراسم الاستقبال تمت قراءة النشيد الوطني لتركيا وأذربيجان، وجرى تبادل أعلام البلدين بين الجانبين.

وعقب مراسم تبادل الأعلام، تحرك الجنود مع المدرعات التي ستشارك في المناورات إلى الوحدات العسكرية في ناختشيفان، حيث تم استقبالهم بحماس في الوحدات العسكرية.