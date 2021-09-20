سلاح الجو التركي يقدم عرضا جويا مثيرا في سماء إسطنبول

قدم فريقان من الطيارين تابعان للقوات المسلحة التركية، الاثنين، عرضًا بالطائرات في أجواء مدينة إسطنبول ومضيق البوسفور، في إطار مهرجان "تكنوفيست 2021" لتكنولوجيا الطيران والفضاء.

وأجرى فريقا "سولو تورك" و"النجوم التركية" عروضهما بطائرات من طراز "F-16" و"F-4"، ورافقهما طاقم من سلاح الجو الأذربيجاني بطائرات "MiG-29" في سماء المدينة التركية.

وأتاحت العروض الجوية فرصة للمواطنين والسياح بمشاهدة الطائرات من طراز "F-16" و"F-4" وتصويرها، والتي حققت نجاحات عديدة في وزارة الدفاع التركية.

يشار أن فعاليات مهرجان "تكنوفيست 2021" يستمر حتى 27 سبتمبر/أيلول الجاري.