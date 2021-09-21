أردوغان: عرض اتفاقية باريس للمناخ على البرلمان للمصادقة عليها في أكتوبر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تخطط لعرض اتفاقية باريس للمناخ على البرلمان التركي في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

جاء ذلك في كلمة الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76.

وأكد الرئيس التركي على أن "شعار (العالم أكبر من خمسة) الذي نكرره في كل مناسبة ينطبق أيضا على ملف التغير المناخي".

وشدد على ضرورة أن تساهم الدول التي ألحقت الضرر الأكبر بالكرة الأرضية واستغلت الموارد الطبيعية بطرق وحشية، بأكبر قدر في مكافحة التغير المناخي.

وأضاف: "نخطط لعرض اتفاقية باريس للمناخ على البرلمان التركي الشهر القادم بما يتفق مع الخطوات البناءة لتنفيذها".

وأشار إلى أن تركيا التي لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي مشكلة أو أزمة أو نداء على الصعيد العالمي، ستفعل ما يقع على عاتقها بخصوص تغير المناخ وحماية البيئة أيضا.