الخارجية التركية ترحب بنيل حكومة ميقاتي ثقة البرلمان اللبناني

أعربت وزارة الخارجية التركية عن عميق سرورها لنيل حكومة نجيب ميقاتي ثقة مجلس النواب اللبناني.

وأكدت الوزارة في بيان، الثلاثاء، ثقتها بأن الحكومة الجديدة ستواجه التحديات القائمة بفعالية، وتقوم بإنتاج الحلول التي يحتاج إليها لبنان.

وأوضحت أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه، وستدعم الحكومة الجديدة قدر استطاعتها.

والاثنين، منح البرلمان اللبناني، خلال جلسة عقدها في قصر "الأونيسكو" غربي العاصمة بيروت، الثقة لحكومة ميقاتي الجديدة بموافقة 85 نائبا من إجمالي 100 حضروا جلسة التصويت.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، تشكلت حكومة لبنانية جديدة برئاسة ميقاتي، عقب 13 شهرا من التعثر، إثر استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.