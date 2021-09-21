تركيا تسجل 260 وفاة بكورونا

سجلت تركيا، الثلاثاء، 260 وفاة جراء فيروس كورونا خلال آخر أربع وعشرين ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الصحة، تم أيضا تسجيل 29 ألفا و338 إصابة بالفيروس.

فيما بلغ عدد المتعافين من كورونا 23 ألفا و361 شخصا.

وارتفعت عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا في عموم البلاد، إلى 106 ملايين و66 ألفا و262 جرعة.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك ـ ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك ـ فايزر" الألماني الأمريكي.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا، بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تلقيحها.