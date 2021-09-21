تركيا والأمم المتحدة توقعان اتفاق تعاون في مجال التعليم

وقعت أكاديمية العدل التركية، الثلاثاء، مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا، اتفاق تعاون في مجال التعليم والتدريب.

وأفاد رئيس الأكاديمية (رسمية مرتبطة بوزارة العدل) محيي الدين أوزدمير، في كلمة خلال مراسم التوقيع، أن الاتفاق يهدف إلى زيادة وعي القضاة والمدعين العامين حيال معالجة المشاكل التي يواجهها طالبو الحماية الدولية والأشخاص الخاضعون للحماية المؤقتة واللاجئون وعديمو الجنسية.

وأكد أوزدمير ضرورة دعم طالبي الحماية الدولية والأشخاص الخاضعين للحماية المؤقتة واللاجئين وعديمي الجنسية في مختلف النواحي، وألا يُكتفى بتلبية احتياجات الإيواء.

بدوره، قال فيليب لوكلير ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن تركيا تستضيف أكبر عدد من طالبي اللجوء واللاجئين.

وأشار إلى أن تنفيذ التشريعات الوطنية مهم للغاية، ليس فقط لطالبي اللجوء، ولكن أيضا للأعضاء في السلطة القضائية مثل القضاة والمدعين العامين.