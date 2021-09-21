رئيس وزراء اليونان يستقبل إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول

استقبل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، في العاصمة أثينا.

وحسب مراسل الأناضول، التقى إمام أوغلو، في وقت سابق الثلاثاء، رئيس بلدية أثينا كوستاس باكويانيس، وعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وفي كلمة خلال المؤتمر، أشار إمام أوغلو إلى استضافته باكويانيس في إسطنبول، في شهر مارس/ آذار الماضي، مشددا على أهمية هذا النوع من اللقاءات في سبيل تطوير الروابط التاريخية، والثقافية، والاقتصادية، والإنسانية بين المدينتين.

وأكد على أنه لا توجد مشكلة عصية الحل بين تركيا واليونان في حال تمتع البلدين بالنوايا الحسنة والحكمة، مشيرا إلى رغبتهم في إنشاء جسر سلام بين إسطنبول وأثينا.

ولفت إلى ضرورة تناول المشاكل المشتركة على أرضية مشتركة من البلدين، موضحا أن طاولات المفاوضات الخاصة بملفات تهم المنطقة برمتها مثل إيجه وشرقي المتوسط والمهاجرين، لا يمكن أن تصل إلى نتيجة في حال لم تتضمن تركيا واليونان أو أيا منهما.

وعقب المؤتمر الصحفي، توجه رئيسا البلدية إلى قصر ماكسيمو مقر رئاسة الحكومة والتقى رئيس الوزراء ميتشوتاكيس، دون مزيد من التفاصيل، وفقا لمراسل الأناضول.