أردوغان ينشر صورة من زيارته لمسلة تركية في حديقة الأمم المتحدة

نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، صورة من زيارته إلى نموذج مصغر لمسلة تركية يجري عرضها في حديقة الأمم المتحدة.

وقال أردوغان في تغريدة، عرض نموذج مصغر لمسلة معبد "غوبكلي تبه" بولاية شانلي أورفة الذي يعد "نقطة انطلاق التاريخ"، بحديقة مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأعرب الرئيس عن أمله في أن يكون عرض هذه المسلة وسيلة خير إلى تركيا وولاية شانلي أورفة التركية.

والثلاثاء، زار الرئيس التركي نسخة مسلة "غوبكلي تبه" المعروضة في حديقة الأمم المتحدة، على هامش مشاركته في أعمال الدورة 76 من الجمعية العامة.

وفي عام 2018، أدرجت منظمة اليونسكو "غوبكلي تبة" بولاية شانلي أورفة جنوب شرقي تركيا، على قائمة التراث العالمي.

ويضم الموقع أقدم مجموعة من المباني الصخرية في شمال منطقة بلاد الرافدين، يمتد تاريخها إلى ما قبل 12 ألف عام.