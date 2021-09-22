تركيا تسجل 242 وفاة بفيروس كورونا

سجلت تركيا، الأربعاء، 242 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، خلال آخر أربع وعشرين ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة.

وبحسب البيانات التي نشرها وزير الصحة فخر الدين قوجة على "تويتر"، سجلت البلاد أيضا 28 ألفا و168 إصابة بالفيروس.

فيما بلغ عدد المتعافين من كورونا 23 ألفا و96 شخصا.

وارتفعت عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا في عموم البلاد، إلى 106 ملايين و492 ألفا و764.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك ـ ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك ـ فايزر" الألماني الأمريكي.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا، بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تلقيحها.