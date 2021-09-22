سوريا.. الجيش التركي يقدم مساعدات للمحتاجين في منطقة "نبع السلام"

أعلن الجيش التركي، الأربعاء، تقديم مساعدات إنسانية إلى المحتاجين من سكان منطقة عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن القوات المسلحة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري المظلوم.

وأوضحت أن الجيش التركي قدم مساعدات غذائية إلى المحتاجين في عدة قرى تابعة لمنطقة "نبع السلام" مثل الصالحية والعيساوي، فضلا عن القيام بمسح طبي لهم.

وأضاف أن الجيش التركي لم ينس أطفال تلك القرى أيضا، وأنه عمل على رسم البسمة على وجوه العشرات منهم من خلال مقاطع الرسوم المتحركة التي عرضها عليهم.

وأردف أن الجيش ساهم أيضا من خلال صهريج لتوزيع المياه في توفير مياه الشرب لأهالي المنطقة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات؛ لتطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.