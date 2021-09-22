مسيّرة "بيرقدار- تي بي 3" تستعد للتحليق في 2022

قال سلجوق بيرقدار، المدير الفني لشركة "بايكار" التركية، إن الطائرة المسيرة المسلحة "بيرقدار- تي بي 3" ستنطلق في أول رحلة لها عام 2022.

جاء ذلك خلال عرض تقديمي، الأربعاء، أجراه ضمن إطار فعاليات مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي يرأس مجلس إدارته.

وأوضح بيرقدار أن المسيرة الجديدة يمكنها قطع آلاف الكيلومترات عن طريق التحكم بها عبر الأقمار الصناعية.

وأشار إلى أنها ستكون أكبر بقليل في الحجم من سابقتها "بيرقدار- تي بي 2" وأصغر من المسيرة "أقينجي".

وأضاف: "تتميز بقدرتها على الهبوط والإقلاع من السفن ذات المدارج القصيرة، ما يجعلها نظاما فريدا من نوعه حول العالم".

وعلى صعيد متصل، أكد بيرقدار أنهم يعملون على تطوير طائرة مقاتلة مسيرة، لا مثيل لها في العالم.

ولفت إلى أن "بيرقدار- تي بي 3" ستنطلق في أول رحلة لها عام 2022، مشيرا إلى أنهم يهدفون لتحقيق مشروع المقاتلة المسيرة حتى عام 2023.