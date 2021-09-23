أوقطاي: تركيا طورت مفاهيم جديدة عالميا في مجال الصناعات الدفاعية

قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، إن بلاده طورت مفاهيم جديدة عالميًا في مجال الصناعات الدفاعية، وتريد الآن نقل انجازاتها التكنولوجية إلى المجال المدني.

جاء ذلك في تصريحات له خلال زيارة قام بها الخميس إلى "مهرجان تكنوفيست للطيران والفضاء والتكنولوجيا" المقام في مطار أتاتورك بالطرف الأوروبي من إسطنبول.

وأشار أوقطاي إلى مشاركة أكثر من 200 ألف شخص من مستويات تعليمية مختلفة في المسابقات المنظمة ضمن المهرجان الذي يتناول مستقبل العالم وليس تركيا فحسب.

وذكر أن معدل المنتجات المحلية في الصناعات الدفاعية والمجال العسكري ارتفع إلى مستويات 75-80 في المئة بعد أن كان بحدود 20 في المئة (قبل تسلم حزب العدالة والتنمية للسلطة).

وأوضح أن تركيا تطور مفاهيم جديدة من خلال هدم النماذج التقليدية في العالم بمجال الصناعات الدفاعية، وتريد الآن نقل التكنولوجيا التي حققتها إلى المجال المدني.

ولفت في هذا الصدد إلى الطائرات المسيرة المتطورة المسلحة وغير المسلحة، مبينًا أن تركيا تستعد لإطلاق المسيرة "بيرقدار تي بي 3" خلال عام 2022 والتي تتمتع بتقنيات الإقلاع والهبوط العمودي.

كما أشار إلى أن تركيا تهدف إلى نشر الطائرات المسيرة ومقاتلتها المحلية التي ستقوم بإنتاجها عام 2023 على متن حاملة الطائرات "تي جي غي أناضولو".