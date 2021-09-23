الجيش التركي يعلن تحييد 11 إرهابيا من "ي ب ك" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 11 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" حاولوا التسلل والاعتداء على منطقة عملية "نبع السلام"، بهدف تقويض أجواء الأمن والسلام فيها.

وأكدت أن القوات الخاصة التركية أحبطت اعتداء الإرهابيين على المنطقة، وتمكنت من تحييد 11 من التنظيم الإرهابي عبر عملية ناجحة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات؛ لتطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.