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الشرطة توقف مشتبهين بالانتماء لداعش الإرهابي في ولايتين تركيتين

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 23.09.2021 10:28
آخر تحديث في 23.09.2021 10:33
الشرطة توقف مشتبهين بالانتماء لداعش الإرهابي في ولايتين تركيتين

أوقفت الشرطة التركية عددًا من الأشخاص في ولايتي أضنة (جنوب) وإسطنبول للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

جاء ذلك في إطار تحقيق أطلقته النيابة العامة للقبض على 12 مشتبهًا بهم في أضنة و2 في إسطنبول.

وقالت مصادر إن العملية تأتي بعد رصد مديرية فرع مكافحة الإرهاب محاولة لاستعادة نشاط مجموعة تابعة للتنظيم.

وأشارت المصادر إلى أن فرق الشرطة داهمت الأماكن المحددة بالولايتين في إطار العملية للقبض على الأشخاص المعنيين.

وأكّدت أن الفرق أوقفت عددًا من المشتبهين (لم يحدد عددهم) ونقلتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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