انطلاق مسابقة "سفاري الصور لمواقع التراث العالمي 2021" في تركيا

انطلقت مسابقة "سفاري الصور لمواقع التراث العالمي 2021" في تركيا، الخميس، من خلال الجولة الأولى في منطقة كبادوكيا بولاية نوشهير (وسط)، بهدف الترويج لمواقع التراث العالمي في البلاد.

ويجري تنظيم المسابقة بدعم من وكالة الترويج والتطوير التركية "TGA"، وتعاون كل من منصة الترويج التركية "TUTAP"، واتحاد مالكي الفنادق في تركيا "TÜROFED"، وجمعية الكتاب والصحفيين السياحيين "TUYED".

ويشارك في الجولة الأولى من المسابقة 64 مصورا.

وقال رئيس "TUTAP" فكرت يلدز، في تصريح للصحفيين، إن ما سيتم التقاطه من المصورين الهواة والمحترفين المشتركين، سيستخدم من أجل الترويج للسياحة في تركيا.

وأكد سعيهم إلى تنظيم نسخ قادمة من المسابقة وجعلها تقليدية، مضيفا أنه من المخطط إجراء آخر جولات المسابقة بإسطنبول في مايو/ أيار 2022.

ولفت إلى أن الإقبال على المسابقة كبير جدا رغم كونها النسخة الأولى.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة المسابقة سردار قره دومان، أن المنافسات ستجرى في 17 موقعا، وأنه سيتم اختيار الصور الفائزة بالمراكز الأولى من خلال التصويت عبر موقعهم الإلكتروني.