صادرات الحبوب والبقوليات التركية تلامس 5.6 مليارات دولار

بلغت قيمة صادرات تركيا من الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية 5 مليارات و579 مليونا 520 ألف دولار خلال أول 8 شهور من العام الجاري.

جاء ذلك بحسب بيان صدر الخميس عن مهصوم ألطون قايا، رئيس مجلس إدارة قطاع الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومشتقاتها لدى مجلس المصدرين الأتراك.

وأكّد ألطون قايا أن تركيا تعد قاعدة تصدير مهمة في الشرق الأوسط، وتصدر المواد الغذائية إلى العديد من البلدان حول العالم.

وقال إن صادرات القطاع في الفترة من كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2021 ازدادت 21.7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح أن قيمة الصادرات التي وصلت 213 بلدًا ومنطقة حرة، بلغت في الفترة المذكورة 5 مليارات و579 مليونا و520 ألف دولار.

ولفت إلى أن القطاع صدّر معظم منتجاته إلى بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي، وحل العراق في المركز الأول.

وجاءت سوريا في المرتبة الثانية تلتها الولايات المتحدة واليمن وإيران وجيبوتي وليبيا وألمانيا وفنزويلا.