قائد الجيش اللبناني يتوجه إلى تركيا الخميس بدعوة من أنقرة

أعلن الجيش اللبناني، أن قائده العماد جوزيف عون، سيتوجه إلى تركيا اليوم الخميس، لتعزيز سبل التعاون بين جيشي البلدين.

وقال الجيش عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، إن زيارة عون تلبية لدعوة من نظيره التركي يشار غولر، دون تفاصيل عن الزيارة.

يٌذكر أن الجش التركي، سلم خلال الفترة الماضية، مساعدات غذائية وعسكرية مختلفة إلى نظيره اللبناني، تجنبا لانعكاس الأزمة الاقتصادية بالبلاد على عمله.

كما تعهدت تركيا خلال مؤتمر "روما 2" في مارس/آذار 2018، بدعم القوات المسلحة اللبنانية عبر توسيع مساعداتها العسكرية للمؤسسات الأمنية اللبنانية.