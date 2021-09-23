قبرص التركية تدعو رئيس الشطر الرومي للتوقف عن "التضليل والتلاعب"

دعت رئاسة جمهورية شمال قبرص التركية، رئيس الشطر الرومي من الجزيرة نيكوس أناستاسياديس، إلى التوقف عن "التضليل والتلاعب".

وأشارت رئاسة قبرص التركية في بيان، الخميس، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيعقد اجتماعا "غير رسمي" على مأدبة غداء، مع رئيسي قبرص التركية أرسين تتار والرومية أناستاسياديس، في 27 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأضافت أن رئيس قبرص الرومية يحاول أن يظهر أن الاجتماع مع أمين عام الأمم المتحدة، الاثنين القادم، هو "لقاء رسمي"، مؤكدة أنه لا فائدة من مساعيه هذه القائمة على أساس التضليل والتشويه.

وشددت على أن قبرص التركية لن تبدأ أي محادثات رسمية قبل اكتسابها صفة المساواة في السيادة والاعتراف الدولي على نحو متساو مع الجانب الرومي، أو تحضير الأرضية اللازمة من أجل ذلك.

وتعاني قبرص منذ 1974، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.