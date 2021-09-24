أنقرة.. ضبط 25 مهاجرا غير نظامي

ضبطت قوات الأمن التركية الجمعة، 25 مهاجرا غير نظامي في العاصمة أنقرة.
وبحسب المعلومات التي نشرتها وكالة الأناضول، أوقفت شعبة مكافحة تهريب المهاجرين بمديرية أمن العاصمة أنقرة حافلة صغيرة، تقل 25 مهاجرا دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
وجاءت عملية التوقيف بناء على معلومات وصلت لمديرية الأمن، تفيد بوصول مهاجرين للعاصمة قادمين من ولاية ديار بكر جنوبي البلاد.
وبحسب الأمن التركي، دخل المهاجرون الأراضي التركية من الحدود الإيرانية.
وأحالت قوات الأمن 5 من المهاجرين للتحقيق للاشتباه بوقوفهم وراء عمليات تهريب بشر.