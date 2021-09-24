تشاوش أوغلو: تركيا ضمان للاستقرار الدولي والإقليمي لأوروبا

أكد وزير الخارجية التركي على أن "تعاون الاتحاد الأوروبي مع تركيا شرط من أجل ضمان الاستقرار على المستويين الدولي والإقليمي".

جاء ذلك في تغريدة نشرها مولود تشاوش أوغلو، الخميس، بعد لقائه بالمفوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 بمدينة نيويورك الأمريكية.

وأوضح الوزير في تغريدته أنه بحث مع المفوض الأوروبي "الشأن الأفغاني، والتطورات شرقي المتوسط، فضلا عن العلاقات التركية الأوروبية"، مضيفًا "ولا شك أن تعاون الاتحاد الأوروبي مع تركيا شرط لضمان الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

كما أن تشاوش أوغلو، وفي إطار مباحثاته على هامش الجمعية العامة، عقد لقاءً آخرًا مع نظيريه وزيري خارجية أنغولا، تيتي أنطونيو، والنيجر، حسومي مسعودو.

وشارك تشاوش أوغلو كذلك في اجتماع عقده فريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، الخاص بـ"جامو وكشمير"، على المستوى الوزاري وذلك على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة.