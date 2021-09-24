عالم تركي يحصل على براءة اختراع جهاز طبي بالولايات المتحدة

حصل العالم ورجل الأعمال التركي راشد دينتش على براءة اختراع جهاز طبي يستخدم في علاج تمدد الأوعية الدموية بالولايات المتحدة .

وذكرت شركة "INVAMED-RD GLOBAL" التي يترأسها دينتش في بيان الجمعة أن الجهاز حصل على براءة اختراع من معهد براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن الجهاز يُستخدم في أغراض مثل وقف تقدم تمدد الأوعية الدموية، والقضاء على التشوهات الشريانية الوريدية، واستخدامها لإغلاق الوريد الصافن الرئيسي.

وأشار إلى أن النظام المستخدم في عملية الانصمام داخل الأوعية الدموية يعمل على استبعاد الأوعية الدموية من الدورة الدموية عن طريق وقف تدفق الدم في الوعاء التالف من أجل علاج أمراض الأوعية الدموية الناتجة عن اضطرابات الدورة الدموية.