وزير التجارة التركي يزور العراق للمرة الثانية خلال شهرين

يزور وزير التجارة التركي محمد موش، العراق، يومي السبت والأحد، في ثاني زيارة خلال شهرين.

وأفادت وكالة الأناضول، أن الوزير موش سيتوجه أولا إلى بغداد حيث يلتقي وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي.

ثم سينتقل إلى أربيل، للقاء رئيس إقليم شمالي العراق نيجيرفان برزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور برزاني.

ومن المنتظر أن يتناول الوزير موش مع المسؤولين الذين سيلتقيهم سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وحل المشاكل التي تعترض الشركات التركية في العراق.

يشار إلى أن الصادرات التركية إلى العراق بلغت 9.1 مليارات دولار العام المنصرم، في حين بلغ حجمها في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 6.6 مليار دولار.

وتعد المجوهرات والأثاث والدقيق والدجاج والبسكويت والبقول والأسلاك والأنابيب البلاستيكية ومنتجات الحديد والصلب من أبرز السلع التي تصدرها تركيا إلى العراق.

وقال أمين طه رئيس مجلس الأعمال التركي-العراقي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا، إنه كان مع الوفد المرافق للوزير موش خلال زيارته السابقة إلى العراق في 18 أغسطس/آب المنصرم.

وأوضح أنه في تلك الزيارة تقرر تنظيم المنتدى التركي العراقي للأعمال والاستثمار والمقاولات في اسطنبول، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولفت إلى أنه سيتم تنظيم منتدى أعمال مشترك على هامش زيارة الوزير موش إلى أربيل.

وأضاف: "أعددنا برنامج عمل مكثف لتعزيز تعاوننا في مجالي الاستثمار والتجارة، بما يشمل مواضيع الصحة والزراعة والمياه والطاقة".