وزير الدفاع التركي ونظيره النيجري يبحثان قضايا أمنية

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ونظيره النيجري القاسم إنداتو، الجمعة، قضايا أمنية والتعاون في الصناعات الدفاعية.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن أكار نظم مراسم استقبال رسمية لنظيره إنداتو في مقر الوزارة، بالعاصمة أنقرة.

وأضافت أن أكار وإنداتو عقدا لقاءً ثنائيا بداية، ومن ثم لقاء آخر بحضور وفدي البلدين، وتبادل الجانبان الآراء حول قضايا دفاعية وأمنية، فضلا عن التعاون في الصناعات الدفاعية.

وأعرب أكار عن امتنانه جراء المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين بلاده والنيجر، لافتا إلى ضرورة تطوير علاقات التعاون في مجالات التدريب العسكري، والصناعات الدفاعية.

وأكد الوزير التركي كذلك على أهمية التعاون وتبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب.

وتعتبر زيارة وزير دفاع النيجر إلى تركيا، أول زيارة رسمية خارجية له منذ توليه منصبه في أبريل/ نيسان الماضي.